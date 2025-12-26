پخش زنده
ماهوارههای پایا، کوثر و ظفر۲ کمتر از دو روز دیگر از پایگاه روسی به فضا پرتاب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، شمارش معکوس برای پرتاب ماهوارههای فضایی ایران آغاز شده است. این ماهوارهها از نوع سنجشی هستند و برای تصویربرداری و اینترنت اشیا کاربرد دارند. ماهوارههای پایا، ظفر۲ و کوثر ساعت ۱۶ و۴۸ دقیقه، هفتم دی ماه با ماهواره بر روسی سایوز به فضا پرتاب میشوند.
ماهواره پایا با بهره گیری از هوش مصنوعی سرعت ارسال داده را ۱۰ برابرافزایش میدهد. ماهواره ظفر ۲ با دقت تفکیک ۱۵ متر برای پایش منابع طبیعی و مدیریت بحران طراحی شده است. نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر هم با تمرکز براینترنت اشیاء، نسخه تجمیعی ماهوارههای کوثر یک و هدهد است.