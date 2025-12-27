به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کلکتور که ۱۴۰۰ میلی‌متر قطر دارد و در عمق ۷ متری زمین اجرا شده است، عصر روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در محدوده بلوار گل‌محمدی دچار ریزش شد.

پس از وقوع این حادثه بلافاصله عملیات ایمن‌سازی، خاک‌برداری و خارج کردن لوله فرسوده آغاز شد اما باتوجه به بالا بودن سطح فاضلاب عبوری عملیات لوله‌گذاری به کندی پیش می‌رود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در محل حادثه حاضر شد و بر مراحل بازسازی خط انتقال فاضلاب نظارت کرد. ناصر اکبری در جریان این بازدید بر رعایت کامل مسائل ایمنی و در عین حال سرعت بخشیدن به اجرای طرح تاکید کرد.

وی همچنین در محوطه کارگاه بازسازی کلکتور فاضلاب خیابان شهید طاهر زاده (خیابان بهارستان شرقی ملک شهر) حضور یافت. عملیات بازسازی ۲۷۰ متر از این خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر در مراحل پایانی قرار دارد.