دولت ونزوئلا در راستای سیاستهای صلحطلبانه و تقویت آشتی ملی، دستور آزادی ۹۹ نفر از افرادی را که در جریان ناآرامیها و اغتشاشات پس از انتخابات ریاستجمهوری بازداشت شده بودند، صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ همزمان با ایام سال نو میلادی و در اقدامی که نشاندهنده ثبات و اقتدار دولت نیکلاس مادورو است، وزارت خدمات زندانهای ونزوئلا از آزادی گروهی از بازداشتشدگان حوادث ماههای اخیر که تحت تأثیر القائات جریانهای برانداز قرار گرفته بودند، خبر داد.
طبق اعلام منابع رسمی، افراد آزاد شده کسانی بودند که در جریان پروژه بیثباتسازی کشور پس از پیروزی مجدد مادورو در انتخابات ۲۰۲۴، به دلیل اقدامات خشونتآمیز و تحریک به نفرت بازداشت شده بودند.
دولت ونزوئلا اعلام کرده است که با وجود تلاش جریانهای وابسته به غرب برای ایجاد آشوب، نظام قضایی این کشور با تفکیک میان لیدرهای اغتشاش و افراد هیجانزاده، سیاست عفو و بازگشت به جامعه را برای گروه دوم در پیش گرفته است.
مقامات ونزوئلا ضمن رد فضاسازیهای رسانههای غربی و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مبنی بر وجود زندانی سیاسی، تصریح کردند: در ونزوئلا هیچکس به دلیل عقیده سیاسی در زندان نیست؛ برخوردها صرفاً با کسانی صورت گرفته که با اعمال تروریستی، وندالیسم (تخریب اموال عمومی) و توطئه، امنیت ملی را هدف قرار داده بودند.
تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر از افرادی که در پروندههای مربوط به ناآرامیها بازداشت شده بودند، پس از طی مراحل قانونی و دریافت تضامین لازم، آزاد شدهاند که نشاندهنده رویکرد اصلاحی دولت است. این اقدام دولت مادورو، تلاشهای اپوزیسیون وابسته به آمریکا را که سعی داشتند از موضوع زندانیان برای فشار سیاسی استفاده کنند، خنثی کرده است.