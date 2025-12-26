سرمربی برزیلی پرسپولیس پس از برتری تیمش در خانه مس رفسنجان گفت: بازی سختی بود، اما توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،اوسمار ویرا پس از برتری پرسپولیس در خانه مس رفسنجان در نشست خبری گفت: بازی سختی بود، اما توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم. گلی که زدیم روی کار‌های تمرینی بود. کنترل بازی بعد از گل دستمان نبود. نیمه دوم را کمی بهتر از اواخر نیمه اول شروع کردیم. نباید می‌گذاشتیم حریف نزدیک محوطه ما شود، چون ما ۱۱ نفره بودیم.

وی افزود:در فوتبال هر امتیازی که بگیری خیلی مهم است، اما در این لیگ امتیاز گرفتن خیلی سخت است. ما سعی می‌کنیم هر طور شده امتیازات لازم را بگیریم.

سرمربی پرسپولیس در مورد برد‌های اقتصادی این تیم ادامه داد: در چند بازی آخر نتوانستیم خوب گل بزنیم. هدف ما این است که پله پله جلو برویم. در بازی‌سازی خوب شده‌ایم و عملکرد خوبی داریم. مرحله بعدی رو به جلو رفتن و قبول کردن ریسک‌ها و انجام بازی تهاجمی است. تیم‌هایی که دارم دوست دارم رو به جلو باشد و تعداد گل‌های زیادی بزنیم.

وی درباره اینکه چرا تمرینات این تیم به خارج از کشور می‌رود وقتی جا‌هایی مثل زمین رفسنجان است، گفت: سوال خوبی است، اما این فقط مختص ایران نیست و بقیه هم همین طور است، چون تیم‌ها می‌خواهند با تیم‌های دیگر هم بازی کنند و با مدل بازی‌های دیگر آشنا شوند.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه چرا امروز عصبانی بود، گفت: عصبانیتم به خاطر عملکرد تیم بود؛ همیشه کسی هستم که به همه می‌گویم خود را کنترل کنید، اما امروز نتوانستم.