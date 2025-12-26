پخش زنده
مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی مهاباد گفت: در تصادف دو دستگاه خودرو سواری در جاده مهاباد- بوکان، هفت نفر از سرنشینان مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محسن رسولی افزود: با اعلام تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو و مگان در نزدیکی پیچ روستای درمان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و ضمن اقدامات اولیه درمانی مصدومان را به بیمارستان امام خمینی مهاباد انتقال دادند.
وی تصریح کرد: مصدومان این حادثه از ناحیه سر و دست زخمی شده و هم اکنون زیرنظر کادر درمان قرار دارند و دو نفر هم به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.
علت این حادثه در دست بررسی است.
محور مهاباد به بوکان (جاده برهان) ۶۵ کیلومتر طول دارد و به علت وجود پیچهای خطرناک، تردد اتوبوس و کامیون و سبقت در۸۰ درصد این مسیر ممنوع است.