به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محسن رسولی افزود: با اعلام تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو و مگان در نزدیکی پیچ روستای درمان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و ضمن اقدامات اولیه درمانی مصدومان را به بیمارستان امام خمینی مهاباد انتقال دادند.

وی تصریح کرد: مصدومان این حادثه از ناحیه سر و دست زخمی شده و هم اکنون زیرنظر کادر درمان قرار دارند و دو نفر هم به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

علت این حادثه در دست بررسی است.

محور مهاباد به بوکان (جاده برهان) ۶۵ کیلومتر طول دارد و به علت وجود پیچ‌های خطرناک، تردد اتوبوس و کامیون و سبقت در۸۰ درصد این مسیر ممنوع است.