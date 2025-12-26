سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: از هوادارانمان می‌خواهیم اگر شرایطش را دارند با این‌که اول هفته است، اما برای این دیدار حضور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از بازی با چادرملو اردکان گفت: با تیم سوم جدول بازی می‌کنیم و بازی قطعا فوق‌العاده سخت برای ما خواهد بود، آقای اخباری و همکارانش تیم فوق‌العاده خوبی تشکیل دادند و نتایج خوبی کسب کردند که می‌توانند برای هر تیمی مشکل ایجاد کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم باید خیلی با تمرکز بالا بازی کنیم و باید تلاش کنیم تا ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم اگر می‌خواهیم در کورس قهرمانی باشیم.

نویدکیا ادامه داد: بازی فردا پرچالش و بااهمیت خواهد بود، امیدوارم بازیکنان با تمرکز بازی کنند تا ضمن بازی خوب، نتیجه خوبی کسب کنیم و امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

وی در رابطه با بحث دفاعی تیم چادرملو اردکان در لیگ برتر بیان کرد: نمی‌توانیم در رابطه با نحوه بازی کردن‌مان صحبت کنیم، اما می‌دانیم از تظر ساختار دفاعی تیم بسیار خوبی است مانند تیم فجرسپاسی که در اصفهان ما با چالش و بازی حساب شده توانستیم از این تیم رد شویم و ۳ امتیاز کسب کنیم، فردا نیز ما یک بازی بسیار پرچالش داریم، تیم چادرملو ساختار‌های دفاعی بسیار خوبی دارد و قطعا سعی می‌کنیم راهکار‌هایی که نیاز است را انجام دهیم تا بتوانیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم.

نویدکیا در مورد زمان بازی‌های سپاهان عنوان کرد: زمانی که بازی‌ها پنجشنبه و جمعه‌ها باشد، حمایت هواداران را بیشتر داریم، اما امسال، سال جام‌جهانی است و باید منطقی باشیم چرا که این شرایط برای همه تیم‌ها است؛ از هوادارانمان می‌خواهیم اگر شرایطش را دارند با این‌که اول هفته است، اما برای این دیدار حضور داشته باشند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و چادرملوی اردکان در چارچوب دیدار هفته پانزدهم لیگ‌برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۷ فردا (شنبه ۶ دی) در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.