به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته هشتم لیگ جوانان واترپلو، تیم رعد پدافند زنجان موفق شد با نتیجه پرگل ۱۷ بر ۴ میزبان خود نفت و گاز گچساران را شکست دهد. در این دیدار، سینا افتخاری با عملکرد درخشان خود عنوان بازیکن برتر میدان را به دست آورد.

همچنین در دیدار لیگ برتر واترپلو، رعد پدافند زنجان بار دیگر برتری خود را به رخ کشید و با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ از سد نفت و گاز گچساران عبور کرد. در این مسابقه، امید آقایی کریم به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هفته هشتم این رقابت‌ها روز دوشنبه با برگزاری دو دیدار بین تیم‌های پالایش نفت آبادان و نفت و گاز امیدیه در هر دو لیگ برتر و لیگ جوانان به کار خود پایان خواهد داد.