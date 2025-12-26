پخش زنده
سازمان جهانی بهداشت امروز جمعه اعلام کرد که نیمی از مراکز درمانی در نوار غزه تنها به صورت جزئی فعالیت میکنند و این وضعیت در سایه کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان جهانی بهداشت در بیانیهای هشدار داد که غزه به آستانه یک فروپاشی انسانی در نتیجه تخریب گسترده زیرساختها و تشدید ناامنی غذایی نزدیک میشود.
سازمان جهانی بهداشت همچنین نسبت به خطر سوء تغذیه شدید، به ویژه در میان کودکان و زنان باردار، ابراز نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش، بخش بهداشت و درمان غزه با روندی فزاینده از بحران رو به رو است؛ بحرانی که در پی کمبود سوخت و ممانعت رژیم اشغالگر از ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی، به توقف هزاران عمل جراحی و قطع برق در شماری از بیمارستانها انجامیده است.
پیشتر مدیر موسسه حقوق بشر الضمیر در نوار غزه همچنین نسبت به توقف قریب الوقوع خدمات درمانی بیمارستان العوده به دلیل اتمام سوخت هشدار داد و گفت که ادامه این روند میتواند به فاجعهای بهداشتی منجر شود و توان بیمارستان برای پذیرش بیماران و ارائه مراقبتهای حیاتی را به طور کامل فلج کند.
وزارت بهداشت غزه پیشتر اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد از ملزومات و تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای نوار غزه به طور کامل به پایان رسیده؛ وضعیتی که مستقیماً ناشی از قطع کمکهای انسانی و پزشکی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۲۰ هزار بیمار و مجروح نیازمند درمان فوری در خارج از غزه هستند، اما رژیم اشغالگر همچنان با جلوگیری از سفر آنان، مانع دسترسی آنها به خدمات درمانی حیاتی میشود.
همچنین وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ کودک مجروح به دلیل تعلل عامدانه در روند صدور مجوزهای سفر، از انتقال برای درمان در خارج از نوار غزه بازماندهاند.
منابع بیمارستانی و بهداشتی غزه زنگ خطر را درباره کمبود شدید دارو و اوضاع نابسامان بهداشت و درمان در این شهر ه صدا درآوردند و نسبت به جان باختن بیماران در اثر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی هشدار دادند.
«زاهر الوحیدی» مدیر واحد اطلاع رسانی دارویی در وزارت بهداشت غزه گفت: کمبود دارو به ۵۲ درصد رسید و بسیاری از اقلام دارویی موجودی ندارند. کمبود تجهیزات پزشکی به ۷۱ درصد رسید.
وی افزود: کمبود دارو در داروهای بیماریهای مزمن، مراقبتهای اولیه، اورژانسها و مراقبتهای ویژه متمرکز است و به مسکنها و آنتیبیوتیکها نیز گسترش یافته است. موجودی داروهای قلب و همچنین داروهای چشم و استخوان به صفر رسیده است.
زاهر الوحیدی تاکید کرد: کمبود دارو برای بیماران مراقبتهای اولیه و بیماریهای مزمن به ۶۲ درصد رسید. کمبود دارو برای بیماران سرطانی به ۷۰ درصد رسید. تعداد زیادی از بیماران سرطانی علاوه بر نیاز به مسکنهای قوی، از جلسات شیمیدرمانی محروم میشوند.
وی افزود: ما امسال بیش از ۳۰۰ بیمار سرطانی را به دلیل کمبود دارو و مراقبتهای پزشکی و تأخیر در سفر برای درمان به خارج از کشور از دست دادهایم.