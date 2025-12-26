به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقتِ کابل برق و مغازه در شهرستان رودسر، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام تحقیقات، سارق ۴۹ ساله را هنگام سرقت در یکی از معابر شهرستان رودسر دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۹ فقره سرقت شامل ۵ فقره سرقت کابل برق و ۴ فقره سرقت مغازه در شهرستان رودسر اعتراف کرد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست، ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.