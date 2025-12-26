از عصر فردا شنبه ۶ دی با فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان ابری شده و در بیشتر مناطق بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل بر طبق نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (جمعه ۵ دی) آسمان استان نیمه ابری تا ابری (در نوار شرقی توام با مه) بوده و به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، ضمن وزش ملایم باد خزری، هوای نسبتاً سردی در سطح استان حاکم است.

اما از فردا (شنبه ۶ دی) تا چهارشنبه (۱۰ دی) با حاکمیت جریانات جنوبی، یکی از پدیده‌های غالب در سطح استان وزش باد‌های تند جنوبی خواهد بود که در بعضی ساعات وزش باد با سرعت شدید پیش بینی می‌شود. از اینرو در مناطق مستعد احتمال خیزش گرد و خاک (بویژه در دشت اردبیل) و در برخی نواحی شهری احتمال خسارت به سازه‌های موقتی دور از انتظار نیست.

همچنین از عصر فردا با فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان ابری شده و در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود. موج اول بارش از شنبه شب تا اواخر وقت یکشنبه و موج دوم بارش از دوشنبه شب تا عصر سه شنبه (۹ دی) پیش بینی می‌شود.

با توجه به تشدید ناپایداری‌های جوی در این بازه زمانی و رخداد یخبندان و کولاک برف در جاده‌های کوهستانی، رعایت توصیه‌های هشدار هواشناسی تاکید می‌شود.