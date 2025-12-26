پخش زنده
امروز: -
در شهر تاریخی یزد، یک سنت خانوادگی منحصربهفرد، پس از گذشت ربع قرن، همچنان پرشور و فعال باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این گردهمایی که هر هفته به صورت چرخشی در منازل اعضای خانواده برگزار میشود، ترکیبی هماهنگ از معنویت، شادی و همدلی اقتصادی است. هسته اصلی این جمع، قرائت دعای توسل و زیارت عاشورا است که شرکتکنندگان اعتقاد دارند انرژی و برکت لازم برای مواجهه با سختیهای زندگی را به ارمغان میآورد و برای حاجات یکدیگر دعا میکنند.
اما آنچه این سنت را از دیگر دورهمیها متمایز میسازد، بُعد عملی و حمایتی آن است. این خانواده با تشکیل یک صندوق خانوادگی قرضالحسنه، هر هفته نوبت وامدهی را به یکی از اعضا اختصاص میدهند. این اقدام هوشمندانه، در طول سال تضمین میکند که هیچیک از اعضای خانواده در هنگام بروز نیازهای مالی فوری، تنها نماند.