تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با عبور از رقبا عنوان قهرمانی بخش بانوان تنیس ساحلی BT۱۰ به میزبانی کیش را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با برگزاری مراحل نیمه نهایی و نهایی بخش بانوان رقابت‌های تنیس ساحلی BT۱۰ چهره تیم‌های برتر مشخص شد.

تیم تنیس ساحلی عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری پس از عبور از تیم یلدا حیدری و سوگند ضمیرآزاد جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند و در دیگر مسابقه نیمه نهایی نیز تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی موفق شدند برابر سوگند اسدی و ملینا فدایی به برتری برسند.

در دیدار نهایی بخش دختران تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با نتیجه دو بر یک مقابل تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی به پیروزی رسیدند و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کردند.

در ادامه این رقابت‌ها و در بخش مردان، مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها و در بازی نخست، تیم فرهان و شهریار اهرزاد به مصاف زوج نوید آبیاری و رسول آراوند رفت و در دومین بازی این مرحله تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی با تیم امیرعلی بنده نژاد و امیر علی جوینده دیدار کرد تا تکلیف تیم‌های راه یافته به فینال مشخص شود.

هفته نخست مسابقات تنیس ساحلی BT۱۰ با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم در بخش آقایان امروز به پایان رسید.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.

با پایان هفته نخست این مسابقات، هفته دوم رقابت‌های تنیس ساحلی BT۱۰ از فردا شنبه ششم دی در کیش آغاز خواهد شد و با پایان این هفته، رویداد BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری از نهم تا یازدهم دی در کیش برگزار می‌شود.