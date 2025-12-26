پخش زنده
بارش باران و برف از فردا کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فنی اداره کل هواشناسی استان از ورود موج ناپایداری جوی و آغاز بارش برف و باران از روز شنبه ۵ دیماه در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
فرمان فرامین گفت: با ورود سامانه بارشی از روز شنبه به کشور از بعد از ظهر فردا کهگیلویه و بویراحمد را نیز فرا میگیرد.
فرامین با بیان اینکه در روز شنبه بارشها بهصورت پراکنده است و در ارتفاعات استان برف میبارد، افزود: در روز یکشنبه ۷ دیماه نیز با گشترش دامنه فعالیت این سامانه بارشی شاهد بارشهای متناوب باران و برف در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اوج فعالیت این سامانه بارشی از بعد ازظهر یکشنبه تا پیش از ظهر روز دوشنبه ادامه دارد: پیشبینی میشود این سامانه از بعد از ظهر روز دوشنبه بهتدریج از استان خارج شود.
فرامین به شهروندان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیشِ رو، تمهیدات لازم را بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان پیش بینی کنند.