حجت الاسلام و المسلمین مطیعی ضمن خواستار دقت در انتخاب استاندار آینده گفت:مطالبه مردم این استان از دولت ،انتخاب استانداری توانمند و آشنا به ظرفیت های و پیگیری مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان، ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بیارجمند با اشاره به موضوع تغییر استاندار سمنان، بر لزوم توجه ویژه به ویژگیها و اقتضائات این استان در انتخاب استاندار آینده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استان سمنان دارای ظرفیتها و ویژگیهای منحصربهفردی است، گفت: نزدیکی این استان به پایتخت نباید باعث شود که در تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی، سمنان تحتالشعاع قرار بگیرد یا دچار آسیب شود.
امام جمعه سمنان با اشاره به عملکرد محمد جواد کولیوند، استاندار پیشین سمنان، افزود: ایشان در مدت حدود یک سال فعالیت خود با استان آشنا شدند و اقدامات مؤثری از جمله پیگیری مشکلات کارخانه سیمان بیارجمند را در دستور کار داشتند و هماهنگی مناسبی نیز با مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برقرار کرده بودند؛ با این حال، با تصمیم مسئولان، قرار است در مسئولیتی دیگر به خدمت ادامه دهند که این جابهجایی بهطور طبیعی موجب بروز اختلالاتی در روند امور اجرایی و اداری استان شده است.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان ادامه داد: نکتهای که به مسئولان ملی نیز منتقل شده این است که استاندار آینده سمنان باید با درنظر گرفتن ظرفیتها، اقتضائات و ویژگیهای استان، بهویژه در حوزههای صنعتی و معدنی، انتخاب شود و از توان کافی برای پیگیری امور برخوردار باشد تا پروژههای در دست اجرا دچار توقف یا تعطیلی نشوند.
وی با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره انتخاب استاندار آینده تصریح کرد: در این زمینه مطالبی درباره انتخاب فردی جدید مطرح شده بود، اما با توجه به پیامها و دغدغههای گسترده مردم از سراسر استان، نظرات نمایندگان مجلس، نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری و سایر شخصیتها و بزرگان، تأکید میشود که نباید شرایط بهگونهای رقم بخورد که پس از تغییر استاندار فعلی، استان با چالش تازهای در انتخاب جایگزین مواجه شود و روند امور اجرایی با مشکل روبهرو گردد.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با بیان اینکه این موضوع مطالبه عمومی مردم و مسئولان استان از دولت است، گفت: انتظار میرود مسئولان ملی در انتخاب استاندار سمنان به شکلی تصمیمگیری کنند که این انتخاب موجب رضایت و خوشحالی مردم استان شود.
امام جمعه سمنان در پایان با تأکید بر اینکه بیان این مطالب نباید موجب دلخوری دولتمردان شود، اظهار کرد: وظیفه بنده بهعنوان نماینده ولیفقیه و رابط میان مردم و مسئولان، بیان مطالبات عمومی است و امید میرود با انتخاب فردی شایسته و توانمند، مشکلات و اشکالات اخیر جبران شود.