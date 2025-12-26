پخش زنده
مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج امروز با حضور بیش از ۸۰۰ نفر در مدرسه الگوی صالح فطرت اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان عج اصفهان روز جمعه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۸۰۰ نفر از بانوان و بردارن نواحی استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
حجت الاسلام مهدی رنجبر افزود: امسال بیش از ۲۰ هزار نفر در بخش فردی، ۲۵۰ گروه در بخش گروهی و ۴۶۰ خانواده در مسابقات قرآن و عترت بسیج در سامانه ثبت نام کرد.
وی بیان کرد: یک مرحله از مسابقات قران و عترت بسیج در مساجد و در قالب ۲۲۰ حوزه و مرحله دوم در ۳۲ ناحیه برگزار شد و امروز نیز مرحله استانی این دوره از مسابقات در اصفهان برگزار شد.
مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان عج بیان کرد: مرحله استانی این مسابقات امروز با حضور بیش از۸۰۰ نفر از بانوان وبرادران منتخب قرآنی در دبیرستان الگوی صالح فطرت اصفهان برگزار گردید .
حجتالاسلام رنجبر با بیان اینکه مرحله استانی مسابقات در ۲۲ رشته در حال برگزاری است یادآور شد: ۶ رشته حفظی شامل حفظ، ۱۰و۲۰و ۳۰ جزء قرآن کریم در ۲ مقطع نوجوان و جوان، و پنج رشته آوایی شامل قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل در ۲ مقطع، اذان، و سه رشته معارفی شامل حفظ و ترجمه جزء اول، تفسیر سوره مبارکه صف و درسنامه صراط از جمله این رشتهها است.
وی افزود: برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات برای شرکت در مرحله کشوری که دی یا بهمن امسال برگزار میشود، به سازمان بسیج معرفی خواهند شد.