به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان عج اصفهان روز جمعه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۸۰۰ نفر از بانوان و بردارن نواحی استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حجت الاسلام مهدی رنجبر افزود: امسال بیش از ۲۰ هزار نفر در بخش فردی، ۲۵۰ گروه در بخش گروهی و ۴۶۰ خانواده در مسابقات قرآن و عترت بسیج در سامانه ثبت نام کرد.

وی بیان کرد: یک مرحله از مسابقات قران و عترت بسیج در مساجد و در قالب ۲۲۰ حوزه و مرحله دوم در ۳۲ ناحیه برگزار شد و امروز نیز مرحله استانی این دوره از مسابقات در اصفهان برگزار شد.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان عج بیان کرد: مرحله استانی این مسابقات امروز با حضور بیش از۸۰۰ نفر از بانوان وبرادران منتخب قرآنی در دبیرستان الگوی صالح فطرت اصفهان برگزار گردید .

حجت‌الاسلام رنجبر با بیان اینکه مرحله استانی مسابقات در ۲۲ رشته در حال برگزاری است یادآور شد: ۶ رشته حفظی شامل حفظ، ۱۰و۲۰و ۳۰ جزء قرآن کریم در ۲ مقطع نوجوان و جوان، و پنج رشته آوایی شامل قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل در ۲ مقطع، اذان، و سه رشته معارفی شامل حفظ و ترجمه جزء اول، تفسیر سوره مبارکه صف و درس‌نامه صراط از جمله این رشته‌ها است.

وی افزود: برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات برای شرکت در مرحله کشوری که دی یا بهمن امسال برگزار می‌شود، به سازمان بسیج معرفی خواهند شد.