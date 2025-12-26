کارگروه اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد: به دلیل احتمال آلودگی هوا، مدارس ابتدایی شهر‌های قم، جعفریه، سلفچگان و قنوات به صورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهد‌های کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان به جز مدارس شهر‌های کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دی‌ماه، غیرحضوری خواهد بود.

همچنین مدارس روستا‌های بخش مرکزی شهرستان قم (قنوات و روستا‌های تابعه)، بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد و بخش سلفچگان به صورت غیرحضوری خواهند بود.

براساس مصوبه کارگروه اضطرارآلودگی هوا، همه مدارس روستا‌های شهرستان کهک و روستا‌های بخش‌های خلجستان و قاهان به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

گفتنی است مدارس دوره اول و دوم دبیرستان، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها در روز شنبه باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند. زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌ها به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز شنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.