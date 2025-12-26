دبیر ستاد اعتکاف کیش با اشاره به تمدید نام نویسی مراسم معنوی اعتکاف، گفت: نهم و دهم دی کارت شناسایی معکتفان توزیع می‌شود.

نهم و دهم دی، زمان توزیع کارت معتکفان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان، گفت: به دلیل اختلالات در سامانه بانکی و سامانه نام نویسی مراسم اعتکاف، فرصت نام نویسی تا روز یکشنبه هفتم دی تمدید شد.

او افزود: داوطلبان شرکت در این مراسم معنوی می‌توانند ازطریق پیوند نام نویسی اعتکاف و یا با مراجعه حضوری به معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه کیش در مصلی، مساجد خاتم الانبیاء (خانم پاکدامن) و امام حسن مجتبی (خانم قاسمیان) در این مراسم نام نویسی کنند.

انتظاریان خاطرنشان کرد: متقاضیان با تکمیل نام نویسی، روز‌های سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم دی با ارائه یک قطعه عکس و مدارک شناسایی، کارت ورود به محل برگزاری اعتکاف را از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ در معاونت فرهنگی نهاد امامت جمعه واقع در مصلی کیش دریافت کنند.

او افزود: شماره تلفن ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ برای پاسخگویی به سوالات داوطلبان در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اعتکاف کیش، گفت: مراسم معنوی اعتکاف ماه رجب در مصلی ویژه دختران دانش آموز، مسجد امام حسن مجتبی (ع) ویژه پسران دانش آموز و مسجد خاتم الانبیاء ویژه بانوان بزرگسال برگزار می‌شود.