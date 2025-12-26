همزمان با آغاز دهه بصیرت، ائمه جمعه شهرستان‌های استان یزد در خطبه‌های نماز خود، بر ضرورت هوشیاری و حفظ انسجام ملی در برابر فتنه‌ها تأکید کردند.

تاکید ائمه جمعه یزد بر لزوم بصیرت، مقابله با هنجارشکنی و رسیدگی به معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با اشاره به آغاز دهه بصیرت، نهم دیماه را نماد هوشیاری، ایمان و اقتدار ملت ایران دانست و گفت: بصیرت مردم در طول سال‌های گذشته، همواره سدی محکم در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان بوده است. حجت الاسلام حسینی با اشاره به در پیش بودن ایام اعتکاف، به مومنان توصیه کرد از این فرصت معنوی استفاده کنند و فرزندان خود را نیز به شرکت در مراسم اعتکاف تشویق کنند

امام جمعه مهریز بر لزوم برخورد جدی و قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: حفظ آرامش روانی و امنیت اجتماعی شهر، نیازمند همکاری مردم و استمرار نظارت و اقدام قاطع مسئولان است. حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، از دولت و مجلس خواست توجه جدیتری به وضعیت اقتصادی، معیشت کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف جامعه داشته باشند.

امام جمعه بهاباد نهم دی روز بصیرت را گرامیداشت و با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه ولایت و نقش آن در عبور کشور از فتنه‌ها گفت بصیرت مردم همواره کشور را از آسیب‌ها نجات داده است. حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، همافزایی دولت، مجلس و قوه قضائیه را برای حل مسائل خواستار شد.

امام جمعه اردکان به هجمه دشمنان علیه مراسم معنوی اعتکاف اشاره کرد و گفت: این هجمه نشان دهنده اهمیت این آیین است لذا هرکس توان دارد از این برنامه معنوی حمایت کند. حجت الاسلام شاکر، با انتقاد از گرانی‌ها در بازار بیان داشت: بزرگترین خدمت به مردم و راه ایجاد نشاط واقعی برای آنها، کنترل قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی است.

امام جمعه موقت ابرکوه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی را از اولویت‌های کشور برشمرد و از والدین خواست بیشتر مراقبت استفاده فرزندان خود از فضای مجازی باشند حجه الاسلام فلاحزاده به تبلیغات رسانه‌ای دشمن درخصوص آزادی بیان اشاره کرد وگفت:اگر آزادی بیان پدیده مبارکی است پس چرا مدعیان آزادی اندیشه و بیان در دنیا برای آن قوانین سختگیرانه‌ای وضع می‌کنند؟

امام جمعه هرات با تشبیه انقلاب اسلامی به کشتی در طوفان گفت:کشتی انقلاب با هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، در مسیر درست در حال حرکت است و دست مهربانی رهبری همواره مانع سقوط و انحراف افراد شده است حجت الاسلام رضازاده افزود: ملت مسلمان ایران از امام حسین (ع) آموخته است که هرگز زیر بار ذلت نرفته و هیچگاه تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی نشود.

امام جمعه زارچ با گرامیداشت دهه بصیرت و سالروز حماسه نهم دی، این روز را نماد آگاهی، بصیرت و بلوغ سیاسی ملت ایران دانست و افزود حضور بهموقع و آگاهانه مردم در نهم دی، فتن‌های بزرگ را خنثی کرد و وفاداری ملت به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. حجت الاسلام طباطبایی با قدردانی از همه دستاندرکاران برگزاری اعتکاف، از مردم خواست با حضور و حمایت‌های مادی و معنوی خود، یاریگر این حرکت معنوی باشند.

امام جمعه مروست با اشاره به برپایی بیمارستان سیار در این شهرستان از همه عوامل برپایی این بیمارستان قدردانی کرد و احداث بیمارستان مجهز در این شهرستان را ضروری دانست. گرامیداشت روز سواد آموزی و ترغیب مردم برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف از دیگر مواردی بود که حجت الاسلام گندمی در خطبه‌های خود به آن اشاره کرد.

امام جمعه موقت تفت مناسبت‌های ماه رجب را یادآورشد و با بیان فضیلت ماه این ماه پر خیر و برکت بر برنامه ریزی برای حضور اقشار مختلف مردم بویژه جوانان در مراسم معنوی اعتکاف تاکید کرد. حجت الاسلام سرمه چشم با گرامبیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ دوازده روزه خواستار برگزاری باشکوه مراسم روز نه دی و سالروزشهادت سرداردل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی شد.

امام جمعه اشکذر با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، از مردم خواست تا با حمایت مالی و معنوی از مساجد، زمینه برگزاری هر چه بهتر مراسم اعتکاف را فراهم کنند. حجت الاسلام صانعی مهمترین پیام نهم دی را انسجام ملی برشمرد و بر ضرورت ارتقای بصیرت عمومی بهویژه در بین جوانان تأکید کرد.