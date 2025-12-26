به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس پایگاه میراث جهانی بم نیز با یادآوری بیست و دومین سالگرد زلزله دلخراش بم و گرامیداشت یاد همشهریان از دست رفته، بر پیشرفت چشمگیر عملیات مرمت و بازسازی ارگ تاریخی بم تأکید کرد و از بازگشت این اثر فاخر به شکوه گذشته خبر داد.

محسن قاسمی با تاکید بر اهمیت ارگ تاریخی بم یکی از آثار شاخص و درخشان میراث جهانی در منظر فرهنگی بم گفت: سه پرونده ثبت جهانی ارگ تاریخی بم، باغ‌شهر زیبا و قنات‌های ثبت جهانی و همچنین بخش وسیعی از بیابان لوت که در حوزه سیاسی شهرستان بم قرار گرفته، جزء آثار میراث جهانی این محدوده محسوب می‌شوند.

وی درباره آخرین وضع بازسازی ارگ تاریخی توضیح داد: همچنان کار مرمت و بازسازی این اثر به بهترین شکل ممکن و زیر نظر کارشناسان یونسکو پیش می‌رود. خوشبختانه در سالیان اخیر، شاکله کالبدی ارگ تاریخی بم به لحاظ فیزیکی بازگشته و این نوید را به همه هموطنان و مردم جهان می‌دهم که ارگ تاریخی بم دوباره به روز‌های شکوه خود بازگشته و می‌توانند برای بازدید به بم بیایند.

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم گفت: نسبت به آنچه که کارشناسان یونسکو در ابتدای امر مصوب کردند، بیش از ۹۰ درصد از آنچه در فرآیند مرمت و بازسازی باید انجام می‌گرفت را به سرانجام رسانده‌ایم.

بگفته وی: آنچه از نظر ما باقی مانده و نیاز به اعتبارات لازم برای مرمت بیشتر دارد، کمتر از ۱۰ درصد است. ما نیازمندیم که ارگ تاریخی بم را دوباره همانطور که قبل از زلزله بم پایدار و جاودان بود، به مردم جهان تقدیم کنیم و تحویل دهیم.