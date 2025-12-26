تیم ملی فوتبال مصر با تک گل محمد صلاح برابر آفریقا جنوبی به پیروزی دست پیدا کرد و به عنوان نخستین تیم راهی مرحله حذفی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا یک بازی برگزار شد.

در این بازی تیم ملی فوتبال مصر حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آفریقای جنوبی رفت.

مصر در این بازی توانست با یک گل به پیروزی برسد.

تک گل مصر را محمد صلاح از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند

مصر با پیروزی در این بازی ۶ امتیازی شد و به عنوان تیم نخست راهی دور بعد شد.