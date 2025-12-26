به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ میز خدمت جهادی با حضور جمعی از مسئولان و مردم در مسجد جامع خشکبیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزایر صدا وسیمای گیلان؛ میز خدمت جهادی باحضور محمد رضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت وخمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، پیش از نماز جمعه در مسجد جامع خشکبیجار برگزار شد.

این میز خدمت باهدف رسیدگی به مطالبات، مسائل و مشکلات مردم و تسهیل در پاسخگویی مسئولان به شهروندان، برگزار شد و مردم توانستند چهره به چهره درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را با مسئولان مطرح کنند و مسئولان نیز برای حل این مشکلات به مردم قول مساعد دادند.