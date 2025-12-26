تقاضا برای صدور سند مالکیت در استان کرمان،۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد و نسبت به میانگین کلی، بیش از ۱۸۰ درصد (۲/۸ برابر) افزایش دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۳۰ مهر ۱۳۹۰ تاکنون، ۲۴۹ هزار و ۷۲۱ فقره پرونده در اجرای این قانون تشکیل شده است.

سید مهدی هاشمی افزود: با وجود کمبود شدید نیروی انسانی و بدون تصدی بودن حدود ۴۰ درصد از پست‌های سازمانی ثبت استان، این اداره کل جزو معدود استان‌هایی است که به باشگاه ۲۰۰/۰۰۰ رای پیوسته و حدود ۲۱۴ هزار فقره رای در اجرای قانون تعیین تکلیف صادر نموده است.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه، در افزایش آگاهی عمومی در باره مزایای حدنگاری افزود: در بازه ۹ ماهه امسال ۳۶۳۹۷ فقره پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد و در مقایسه با میانگین کلی، ۱۸۰ درصد (۲/۸ برابر) افزایش را رقم زده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود از جمله به‌کارگیری همکاران بازنشسته، استفاده از کارشناسان رسمی و بهره‌مندی از نقشه‌برداران برون‌سپار به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده استفاده شود .