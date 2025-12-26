به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رحمتی گفت: در این حادثه چهار نفر شامل دو خانم، یک آقا و یک کودک دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، بلافاصله تیم‌های اورژانس شامل یک دستگاه موتورلانس و دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و با همکاری عوامل آتش‌نشانی، مصدومان از داخل آسانسور رهاسازی شدند.

وی تصریح کرد: اقدامات اولیه درمانی در محل انجام و سپس هر چهار مصدوم توسط دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شدند.