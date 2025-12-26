پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای معدنی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اکبر قائمی گفت: رعایت استانداردها و الزامات زیستمحیطی توسط همه واحدهای تولیدی و صنعتی درکنار فرهنگسازی، موضوعی مهم و اساسی در حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار محسوب میشود.
وی افزود: نظارت و پایش واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در تمام فصول انجام و در صورت رعایت نکردن الزمات و ضوابط زیست محیطی، اخطاریه صادر و سپس به مراجع قضایی معرفی میشوند.