به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اکبر قائمی گفت: رعایت استاندارد‌ها و الزامات زیست‌محیطی توسط همه واحد‌های تولیدی و صنعتی درکنار فرهنگ‌سازی، موضوعی مهم و اساسی در حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: نظارت و پایش واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در تمام فصول انجام و در صورت رعایت نکردن الزمات و ضوابط زیست محیطی، اخطاریه صادر و سپس به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.