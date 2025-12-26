به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، استاندار کرمان امروزجمعه پنجم دی در این مراسم به مناسبت بیست‌ودومین سالگرد زلزله بم اعلام کرد: شکوه و آبادانی امروز شهر بم، مرهون خدمات تمامی افرادی است که از پنجم دی‌ سال ۱۳۸۲ تاکنون در مسئولیت‌های مختلف از جمله فرمانداری و سایر نهادها، در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده‌اند.

محمدعلی طالبی زلزله بم را آزمونی بزرگ از انسانیت، همبستگی و داوطلبی دانست و گفت: در آن دوران، صحنه‌ای گسترده از تجلی روح داوطلبی در سطح ملی و جهانی را در شهرستان بم شاهد بودیم؛ فرصتی که جوانان و نیروهای داوطلب هلال احمر با حضور خود، جلوه‌ای از انسان‌دوستی و نوع‌دوستی را رقم زدند و بم را به یکی از ریشه‌های زنده داوطلبی در حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل کردند.

وی تأکید کرد:: باید از تجارب ارزشمند مشارکت مردمی در بحران‌ها بیشترین بهره را ببریم تا در برابر چالش‌ها بتوانیم با اتکای بیشتر به مردم عمل کنیم.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شهرستان‌های شرقی بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی در مجلس در مجلسی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله بم، از تلاش‌ها و فداکاری‌های داوطلبان و نیروهای جمعیت هلال‌احمر در حوادث مختلف ت قدر دانی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان هم، با گرامیداشت یاد جان‌باختگان زلزله بم، داوطلبی را یک تفکر انسانی و نه صرفاً فعالیتی ساده دانست و بر نقش بنیادین جمعیت هلال‌احمر در تقویت تاب‌آوری و مدیریت بحران تأکید کرد.

رضا فلاح با اشاره به نقش بنگاه‌های اقتصادی در مسئولیت‌های اجتماعی گفت: در استان کرمان، صنایع و شرکت‌های بزرگ همواره در بحران‌ها پیش‌قدم بوده‌اند. نمونه آن قدر دانی از مجتمع مس سرچشمه به عنوان داوطلب برتر ملی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور است.

وی با تأکید بر ارتقاء دانش و آمادگی در برابر حوادث گفت: جمعیت هلال‌احمر امروز با بازنگری در فرآیندها، آموزش‌ها و تجهیزات، به نهادی دانش‌بنیان، آموزش‌محور و جامعه‌محور تبدیل شده که موضوعات پیشگیری، آمادگی، پاسخگویی و بازخوانی بحران را به‌عنوان محورهای اصلی مدیریت در استان پیگیری می‌کند.