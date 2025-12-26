شیرین یزدان‌بخش، بازیگر سینما که سال‌ها به‌عنوان یکی از مخاطبان دوست‌داشتنی و پروپاقرص تئاتر شناخته می‌شد، شب گذشته درگذشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مریم مسعودی، خواهرزاده این هنرمند، شیرین یزدان‌بخش از مهرماه دچار سکته مغزی شده بود، اما به دلیل خواست خودش از رسانه‌ای شدن بیماری‌اش امتناع داشت.

«بوسیدن روی ماه » از جمله آثار ماندگار این بازیگر در سینما ست که در آن نقش یک مادر شهید را ایفا کرد.

بنا به درخواست شیرین یزدان‌بخش، مراسم بدرقه او بدون اعلام قبلی برگزار شد. او می‌خواست دوستانش با آخرین لبخند، به یادش بیاورند.

شیرین یزدان‌بخش شب گذشته (۴ دی‌ماه) به دلیل عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت و امروز در قطعه ۷۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.



