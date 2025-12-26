به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان در آبادان پیگیری شد.

تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه‌ی قاطع ۱۰۵ بر ۵۰ رقیب خود ستاد ملی گاز را شکست دهد.

نفت هر چهار کوارتر این دیدار را با نتایج ۲۹ بر ۵، ۲۶ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۴ بر ۱۶ ‏به نفع خود به پایان رساند.

شاگردان سروه ضرغامیان با این نتیجه به استقبال بازی مهم هفته‌ی آتی در تهران یعنی تقابل با استقلال رفتند.

دارایونا لوییز بازیکن آمریکایی نفت در این بازی با ۳۲ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۳ پاس گل و تاثیر گذاری ۴۰ دبل دبل کرد و بهترین بازیکن زمین شد.