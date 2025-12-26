\u00a0\u0645\u0647\u0631 \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u06af\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u062f \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f\u061b \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0645\u0647\u0631 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f\u061f\n\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u062d\u06cc\u0627\u0626\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n