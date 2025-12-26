پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:شالیکاران گیلانی پاییز امسال ۱۰۰ هزار تن محصول کشت دوم در شالیزارهای شان تولید کردهاند و تولید این محصولات تا شخم اول شالیزارها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، صالح محمدی با بیان اینکه شالیکارن گیلانی امسال پس از برداشت برنج، ۵۰ هزار تن راتون تولید کردند افزود: تا کنون هم ۵۰ هزار تن راتون، انواع سبزی، کدو، باقلا، سیر، سبزیجات برگی و غدهای هم در این شالیزارها کشت شده که تولید برخی محصولات تا نیمههای زمستان ادامه دارد.
وی ارزش راتون تولیدی کشت دوم را ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش سبزیجات تولید شده را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کردو گفت: پیش بینی میشود تا نیمه زمستان ۲۰ هزار تن دیگر محصول در این شالیزارها در قالب کشت دوم تولید شود.