بیست هکتار از اراضی دیم سیروان برای مقابله با خشکسالی به کشت گیاهان علوفه‌ای اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: با هدف افزایش تولید علوفه و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی؛ طرح الگوی کشت گیاهان علوفه‌ای در ۲۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان سیروان اجرا شد؛ که با استقبال گسترده کشاورزان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: طرح توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در اراضی دیم شهرستان سیروان، آغاز شده است.

وی با اشاره به محوریت نخود علوفه‌ای و ماشک علوفه‌ای در این طرح افزود: اجرای این الگوی کشت با هدف افزایش تولید علوفه، کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی و سازگاری با شرایط اقلیمی خشک منطقه صورت گرفته است.

عزیزان با بیان این‌که خشکسالی و تنش کم‌آبی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: گیاهان نخود و ماشک علوفه‌ای به دلیل مقاومت بالا در برابر کم‌آبی و قابلیت رشد در اراضی دیم، گزینه‌ای مؤثر برای حفظ تولید و تأمین علوفه دام‌ها هستند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان ادامه داد: کارشناسان این اداره کل با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی، ضمن ارائه توصیه‌های علمی و فنی، بهره‌برداران را به استفاده از این الگوی کشت جدید تشویق کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش این طرح در بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان تشریح کرد: مشارکت فعال کشاورزان در اجرای این برنامه نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری اراضی دیم شده؛ بلکه زمینه بهبود معیشت خانوار‌های روستایی و تقویت امنیت غذایی در شهرستان را نیز فراهم کرده است.

عزیزان اضافه کرد: استقبال کشاورزان از این برنامه نشان‌دهنده اعتماد آنان به سیاست‌های جدید بخش کشاورزی و امید به آینده‌ای پایدار در شرایط تغییرات اقلیمی است.