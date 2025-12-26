به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌ی مهاباد، بر اساس اعلام اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی: در این دوره از مسابقات ۲۸۰ نفر از برگزیدگان قرآنی از سراسر کشور در چهار رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و قرائت تحقیق با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بر اساس اعلام هیات داوران در بخش برادران در رشته قرائت تحقیق سجاد کاوسی از اردبیل رتبه اول، روح لله حمامی نبی کندی از آذربایجان غربی رتبه دوم و سجاد امینی بیرامی از آذربایجان شرقی رتبه سوم را کسب کردند که با اهدای لوح سپاس از آنها تجلیل شد.

نفرات برتر این مسابقات به مرحله نهایی مسابقات ملی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه کشور راه یافتند.

اختتامیه سی‌ و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در خراسان رضوی برگزار شد.