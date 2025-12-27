به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان؛ با بیان اینکه کشت جو وگندم تا ۲۰ دی در گیلان ادامه دارد، گفت: پیش بینی می‌شود کشاورزان گیلانی تا خرداد سال آینده ۱۳ هزار تن گندم به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان و بیش از ۸ هزار تن جو به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان از این زمین‌ها برداشت کنند.

حمید منشی زاده گفت: در شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، رودسر، املش، تالش، رضوانشهر و آستارا گندم و جو کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه، کشاورزان گیلانی تابستان امسال هم بیش از ۲۱ هزار تن گندم و جو به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برداشت کرده بودند افزود: این کشاورزان هر سال پس از برداشت گندم و جو در تابستان؛ دوباره از نیمه آبان در زمین‌های دیم شان گندم و جو می‌کارند.

گیلان بیش از ۸ هزار گندمکار و جوکار دارد.