پخش زنده
امروز: -
کشاورزان گیلانی از اواخر آبان تا کنون در ۱۰ هزار هکتار از زمینهای شان گندم و در ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار جو کشت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان؛ با بیان اینکه کشت جو وگندم تا ۲۰ دی در گیلان ادامه دارد، گفت: پیش بینی میشود کشاورزان گیلانی تا خرداد سال آینده ۱۳ هزار تن گندم به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان و بیش از ۸ هزار تن جو به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان از این زمینها برداشت کنند.
حمید منشی زاده گفت: در شهرستانهای رودبار، سیاهکل، رودسر، املش، تالش، رضوانشهر و آستارا گندم و جو کشت میشود.
وی با بیان اینکه، کشاورزان گیلانی تابستان امسال هم بیش از ۲۱ هزار تن گندم و جو به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برداشت کرده بودند افزود: این کشاورزان هر سال پس از برداشت گندم و جو در تابستان؛ دوباره از نیمه آبان در زمینهای دیم شان گندم و جو میکارند.
گیلان بیش از ۸ هزار گندمکار و جوکار دارد.