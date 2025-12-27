پخش زنده
امروز: -
فراخوان شرکت در پویش از مدرسه تا فضا در اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان به مناسبت پرتاب ماهوارههای ظفر، کوثر و پایا به فضا در هفتم دی ماه پویش از مدرسه تا فضا را برگزار می کند.
بر این اساس دانش آموزان میتوانند با انتخاب و ارسال نقاشی با موضوع پرتاب ماهواره را نقاشی کن (ارسال عکس) و ارسال کاردستی شکل این ماهوارهها را براساس ذهن خودت بساز (ارسال عکس یا فیلم) و یک جمله کوتاه از اینکه ماهوارهها چه کمکی به ما میکنند؟ (فیلم، صوتی یا متن) در قالب این پویش، روایتگر این افتخار فضایی ایران باشند.
نحوه ارسال آثار تا دهم دی ماه از طریق ایتا به آیدی@Poyesh_esfahan و یا شماره فضای مجازی ۰۹۹۳۷۹۴۲۰۸۴ از طریق پیامرسان ایتا است.
به ۱۰ اثر برتر این پویش لوح سپاس به همراه هدیه ویژه تقدیم خواهد شد. همچنین آثار ارسالی از شبکه اصفهان پخش خواهد شد.