به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مجتبی جباری، در نشست خبری پس از بازی اعلام کرد: همه دیدند که سطح کیفی بازیکنان چه قدر خوب است. منظم و خوب کار کردند. دست ما بسته است و برای تعویض‌ها به مشکل می‌خوریم. برخی بازیکنان از نظر شرایط بدنی ایده‌آل نیستند. از بازیکنان خیلی راضی هستم چرا که جلوی تیم بالای جدول بازی جسورانه انجام دادند. مطمئن باشید شرایط در نیم فصل دوم با جذب بازیکنان مدنظر نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت. لیاقت کسب جایگاه خوب در جدول را داریم.

سرمربی مس رفسنجان درباره داوری بیان کرد: وقتی داور صدا زده می‌شود تا صحنه را ببیند، مربی مثبت به سمت خود می‌گیرد. باید ببینیم نظر بقیه داور‌ها چیست. فکر می‌کنم یک مقدار سوت زدن داور در درگیری‌ها باعث شد تا بازیکن ما عصبی شود. اخراج بازیکن ما هم روی همین اتفاق افتاد. به نظرم داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند.

جباری درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: از آنها خیلی راضی هستم. در نیم فصل دوم خیلی بهتر عملکرد خواهند داشت. زمان مفیدی را تیم از دست داده و آن‌قدر دغدغه وجود دارد که نمی‌دانید به کدام رجوع کنید. اتفاقی رخ می‌دهد و می‌خواهید تعویض کنید، اما بازیکنی در آن پست ندارید. این باعث می‌شود روی برخی بازیکنان فشار زیادی وارد شود. نسبت به زمانی که داشتیم پیشرفت خوبی داشته‌ایم. پنجره نقل و انتقالات باز شده و می‌توانیم بازیکن بگیریم. یک تا دو بازیکن خارجی مدنظر داریم که تا اردوی کیش مشخص خواهند شد. لیست خروجی تیم هم مشخص کرده‌ایم. شرایط به‌گونه‌ای است که هر تعداد ورودی داشته باشیم از آن سمت برای خروجی مشکلی نداریم.

تیم فوتبال مس رفسنجان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر امروز (جمعه، ۵ دی) میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود سرخ‌پوشان پایتخت به اتمام رسید.