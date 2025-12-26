روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی اعلام کرد: رویه تجارت چمدانی در مرز تمرچین و حاج‌ عمران اقلیم کردستان عراق در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۶،۷،۸ دیماه ۱۴۰۴) به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به‌دنبال درخواست مسئولان اقلیم کردستان و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارش برف و کاهش محسوس دمای هوا و به منظور حفظ ایمنی مرزنشینان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین مدیریت افزایش تردد مسافران در ایام تعطیلات سال نو میلادی، رویه تجارت چمدانی با تغییراتی رو‌برو شد.

از تمامی مرزنشینان در خواست می‌شود در بازه زمانی مذکور از مراجعه به مرز تمرچین خودداری فرمایند.