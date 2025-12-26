رتبه نخست استانی هشترود در سرانه ورزشی

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:هشترود رتبه اول سرانه ورزشی در آذربایجان شرقی را دارد و ۲۱ درصد فضا‌های ورزشی این شهرستان سرپوشیده و مابقی روباز هستند.