رتبه نخست استانی هشترود در سرانه ورزشی
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:هشترود رتبه اول سرانه ورزشی در آذربایجان شرقی را دارد و ۲۱ درصد فضاهای ورزشی این شهرستان سرپوشیده و مابقی روباز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز شهسواری بر احداث مجتمع طبقاتی ورزشی در هشترود تاکید کرد و گفت:این شهرستان رتبه اول سرانه ورزشی در آذربایجان شرقی را دارد و ۲۱ درصد فضاهای ورزشی هشترود سرپوشیده و مابقی روباز هستند.
وی گفت: سه مجموعه چمن ورزشی طی امسال با هزینهای بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال در سطح شهرستان احداث شده و قرارداد هفت زمین چمن ورزشی با دهیاران و بخشداران منعقد شده است.
شهسواری با اشاره به فعالیت ۱۰ رشته مدال آور در هشترود از آمادگی کامل برای برگزاری برخی مسابقات استانی و کشوری در این شهرستان خبر داد.