معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از روند راهاندازی مجتمع اداری فاریاب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، در جریان سفر به شهرستان فاریاب، از روند تکمیل و راهاندازی مجتمع اداری این شهرستان بازدید کرد و بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید داشت.
مرضیه مهدوی در سفر به شهرستان فاریاب با حضور در گلزار شهدای این شهر و گلزار شهدای گمنام، ضمن عطرافشانی قبور مطهر شهدا، با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کرد.
معاون استاندار در ادامه و در حاشیه نماز جمعه، به همراه فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، با مادر شهیدان والامقام «تاجیکشیر» و همسر شهید «حسن تاجیک» از شهدای هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کرد.
مهدوی سپس با حضور در محل سایت اداری شهرستان فاریاب، از آخرین وضعیت تکمیل این پروژه بازدید کرد و خواستار بهرهبرداری از آن در کوتاهترین زمان ممکن شد و این مجموعه را گامی مهم در ساماندهی استقرار ادارات و بهبود خدماترسانی به شهروندان دانست.