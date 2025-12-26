به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که روزانه بین ۸۰۰ تا هزار مورد سقط جنین در کشور رخ می‌دهد، عددی که حدود ۳۰ برابر آمار تصادفات جاده‌ای است.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی، قربانیان سقط جنین ۲۰ برابر بیشتر از کشته‌های کرونا بوده است.

این وضعیت ناشی از سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که در دهه ۶۰ و ۷۰ با قدرت اجرا شد و تبعات آن تاکنون ادامه یافته است. سیاستی که بر اساس آن حتی پرداخت حق عائله‌مندی به فرزندان چهارم به بعد هر خانواده قطع شد.

در سوم مرداد سال ۱۳۹۲ بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این مساله هشدار داده و گفتند: ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌اى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند. آن طورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمى این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم».

از آن سال بود که سیاست‌ها به سمت افزایش جمعیت رفت و تلاش برای افزایش فرزندآوری و جلوگیری از سقط جنین افزایش یافت.

مرکز نفس و نجات فرزندان سقط نیز با این هدف راه اندازی شد. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: در این طرح، از میان ۲۱۳ مادر متقاضی سقط، تاکنون ۶۲ نفر فرزند خود را به دنیا آوردند.