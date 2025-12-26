بازآفرینی شهری، مسیر احیای هویت تاریخی و ایمنسازی شهرها
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و انسانی ایذه و شهرهای حوزه منگشت گفت: با تقویت بازآفرینی شهری، رعایت اصول مهندسی و مطالبهگری منسجم میتوان توسعهای ایمن، متوازن و هویت محور را برای شهرهای شمال خوزستان رقم زد.
، عبدالرضا گلپایگانی امروز جمعه پنجم دی_ همزمان با سالگرد زلزله بم در نشست بررسی مسائل بازآفرینی شهرهای حوزه منگشت (ستاد بازآفرینی ایذه و باغ ملک ) با اشاره به جایگاه تاریخی این منطقه اظهار کرد: پهنه ایذه و آثار ارزشمند آن، بخشی از پایتخت تمدن ایلامی بوده و این ظرفیت تاریخی میتواند به پیشران توسعه شهری و فرهنگی منطقه تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات زیرساختی در منطقه افزود: شهری با این میزان منابع طبیعی، کشاورزی و اقلیمی نباید با چالشهایی مانند کمبود آب آشامیدنی یا گسترش بافتهای ناکارآمد مواجه باشد و حل این مسائل نیازمند برنامهریزی علمی و پیگیری مستمر است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده کشور تصریح کرد: بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی ناپایدار در ایران وجود دارد که حدود هفت میلیون نفر در آنها سکونت دارند و در صورت وقوع زلزله، میتواند به فاجعهای اجتماعی منجر شود.
گلپایگانی با یادآوری تجربه زلزله بم خاطرنشان کرد: رعایت اصول مهندسی در ساختوساز، اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و پایبندی به قوانین شهری، مهمترین راهکار پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
وی با تأکید بر نقش مدیریت شهری گفت: توسعه شهری بدون انضباط، قانونمداری و نظارت مؤثر ممکن نیست و شهرداریها، دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی باید مسئولیت قانونی خود را در کنترل ساختوسازها بهدرستی ایفا کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بازآفرینی محلهمحور عنوان کرد: احیای هویت محلات، تقویت فضاهای عمومی، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت خیابانها نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و بهبود زیستپذیری شهرها دارد.
گلپایگانی در پایان با قدردانی از پیگیریهای فرشاد ابراهیم پور نماینده مردم شریف ایذه و باغ ملک در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران با رویکرد حمایتی و توجه ویژه به شهرهای کمتر برخوردار، آماده همکاری برای جبران عقبماندگیها، اجرای پروژههای بازآفرینی و بهبود شرایط زندگی شهروندان در ایذه و شهرهای شمال خوزستان است.