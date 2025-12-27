پخش زنده
پس از رونمایی از نماد ملی حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۷ در تهران، قرارداد حضور کشورمان در این رویداد جهانی در بلگراد، پایتخت صربستان به امضا رسید؛ اکسپویی که با مشارکت بیش از ۱۳۰ کشور جهان برگزار میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این دوره از نمایشگاه اکسپو با موضوع «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» فرصتی مهم برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی، اقتصادی و فناورانه کشورها در حوزههای بازی، ورزش و موسیقی در سطح جهانی فراهم میکند.
براساس این گزارش؛ حضور ایران در این رویداد جهانی، گامی مهم در مسیر توسعه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش تعاملات بینالمللی و معرفی توانمندیهای کشور در عرصه جهانی است و با امضای قرارداد رسمی در بلگراد پایتخت صربستان با حضور خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی جمهوری صربستان و صدیف بیکزاده، کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی، کشورمان ایران پس از اسلواکی و روسیه، بهعنوان سومین کشور حضور قطعی خود را در این رویداد بینالمللی بهطور رسمی نهایی کرده است.
براین اساس؛ ایران با اختصاص سالن نمایشگاهی ویژه، دستاوردها و ظرفیتهای خود را در قالب پاویون ملی ایران و در چارچوب محورهای اصلی شعار EXPO ۲۰۲۷ بلگراد به نمایش خواهد گذاشت.
نمایشگاه جهانی EXPO ۲۰۲۷ بلگراد از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۶ با مشارکت بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بینالمللی به مدت سه ماه در بلگراد پایتخت صربستان برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ یکم دی ماه از نماد ملی حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد در ضلع شمالی میدان اکسپو، محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران رونمایی شد.
نمایشگاههای جهانی یا اکسپو، رویدادهایی بینالمللی با سابقهای بیش از ۱۷۰ سال هستند که برای نخستین بار در سال ۱۸۵۱ در لندن با عنوان «نمایشگاه بزرگ» برگزار شد. هدف از این رویدادها معرفی دستاوردهای صنعتی، علمی و فرهنگی کشورها و ترویج تبادل فناوری و هنر بود. با گذشت زمان، اکسپوها به بستری مهم برای نمایش نوآوریهای فناوری، هنر، معماری و فرهنگ تبدیل شدند و هر دوره موضوع و شعار خاص خود را دارد که بازتابدهنده دغدغهها و فرصتهای جهانی است. کشورهای شرکتکننده با اختصاص پاویون ملی، دستاوردها و ظرفیتهای خود را به بازدیدکنندگان جهانی معرفی میکنند و این رویدادها نقش مهمی در توسعه دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و علمی ایفا میکنند. اکسپوها تا امروز در شهرهای مختلف جهان از جمله پاریس، شانگهای، دوبی و حالا بلگراد برگزار شدهاند و هر دوره با حضور صدها کشور و سازمان بینالمللی فرصتی برای تعامل و معرفی توانمندیها فراهم میکنند.