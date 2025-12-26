امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سالروز مهار فوران چاه ۱۴۷ میدان نفتی رگ سفید

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵- ۲۳:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
ارز چرا گران می‌شود؟
ارز چرا گران می‌شود؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
خبرهای مرتبط

راه اندازی ردیف سوم واحد نمک زدایی رگ سفید یک

تولید دکل‌های نفتی توسط شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی

خاموشی مشعل‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق می‌شود

برچسب ها: چاه نفت ، مهار آتش سوزی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 