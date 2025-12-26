استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در محل پارک جنگلی زاهدان، دستور آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم این مجموعه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در حاشیه‌ی این برنامه گفت: این طرح با رویکرد پایدار و استفاده از زیرساخت‌های نوین آبیاری در راستای توسعه فضای سبز و بهبود شرایط زیست محیطی شهر اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام در ادامه سیاست‌های ارتقای سرانه فضای سبز و بهبود کیفیت زیست شهری انجام می‌شود، افزود: این مرحله در مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار و در امتداد بخش نخست پارک احداث می‌شود و ساختار آن شامل ۲۱ بلوک پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در قالب این طرح، کاشت ۱۶ هزار و ۵۰۰ اصله نهال برنامه‌ریزی شده است، گفت: در مرحله نخست ۲۲ و ۵۰۰ نهال کاشته شده که با تکمیل مرحله دوم در مجموع حدود ۴۰ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در محدوده پارک جنگلی زاهدان کاشته خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عملیات کاشت تا پایان اسفند‌ماه سال جاری به اتمام خواهید رسید، خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات نقشه‌برداری، بازگشایی مسیرها، جانمایی بلوک‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث معابر در محدوده مرحله دوم انجام شده است.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در این پروژه بیان کرد: سیستم آبیاری و کوددهی پارک جنگلی زاهدان به‌صورت هوشمند و زیرسطحی طراحی شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان به موضوع تامین آب موردنیاز این مجموعه اشاره و اظهار کرد: آب مورد نیاز پارک جنگلی زاهدان از محل پساب تصفیه‌خانه فاضلاب زاهدان تامین می‌شود که این اقدام در راستای مدیریت بهینه منابع آب و مسائل زیست‌محیطی انجام شده است.

بیجار با بیان اینکه توسعه پارک‌های جنگلی نقش موثری در ارتقای سلامت عمومی شهروندان دارد، افزود: اجرای مرحله دوم پارک جنگلی زاهدان با هدف ایجاد فضای تفریحی ایمن و پایدار برای خانواده‌ها و افزایش سرانه فضای سبز شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی زاهدان و ضرورت سازگاری طرح‌های عمرانی با محیط زیست منطقه بیان کرد: در طرح توسعه پارک جنگلی استفاده از گونه‌های گیاهی سازگار با اقلیم خشک و نیمه‌خشک منطقه مورد توجه قرار گرفته است تا پایداری فضای سبز و کاهش مصرف آب محقق شود.

وی با اشاره به نقش پارک جنگلی زاهدان در کاهش آلودگی هوا و تلطیف فضای شهری اظهار کرد: افزایش پوشش گیاهی در حاشیه شهر می‌تواند در کنترل ریزگرد‌ها و بهبود کیفیت هوا اثرگذار باشد و این موضوع یکی از رویکرد‌های اصلی اجرای توسعه این طرح به شمار می‌رود.

وی به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این پروژه اشاره کرد و گفت: اجرای مرحله دوم پارک جنگلی زاهدان زمینه به‌کارگیری نیرو‌های بومی را فراهم کرده است و در مراحل نگهداری و بهره‌برداری نیز فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد.