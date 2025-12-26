برنامهریزی برای توسعه شهرک صنعتی بیلوردی هریس
فرماندار هریس گفت:تدابیر لازم برای توسعه شهرک صنعتی بیلوردی اتخاذ خواهد شد و حل مشکل تامین برق این شهرک در دستور کار قرار دارد.
،محمد عبدالهی در نشست ویژه بررسی مشکلات و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی هریس با تاکید بر اهمیت توسعه صنعتی منطقه گفت:تدابیر لازم برای توسعه شهرک صنعتی بیلوردی اتخاذ خواهد شد و حل مشکل تامین برق این شهرک نیز از طریق ایجاد پست برق دائم یا سیار در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ناحیه صنعتی زرنق اظهار داشت:مشکل اصلی این ناحیه مربوط به مالکیت اوقاف است که در صورت موافقت اداره اوقاف قابل حل خواهد بود و خوشبختانه این ناحیه از نظر تامین برق هیچ مشکلی ندارد.
فرماندار هریس افزود:ناحیه صنعتی خواجه در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی شاهد کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.
عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه بیلوردی یکی از نقاط حیاتی توسعه صنعتی شهرستان است گفت:شهرک صنعتی بیلوردی در مرحله مناقصه قرار دارد و شهرک صنعتی بخشایش نیز در دهه فجر امسال کلنگزنی و عملیات احداث آن آغاز خواهد شد. همچنین توسعه و رفع مشکل برق شهرک صنعتی بیلوردی در اولویت قرار دارد و بهزودی شاهد حل این مشکل خواهیم بود.
در ادامه نشست مشکلات فنی شهرک صنعتی بیلوردی بررسی شد به طوری که در این شهرک ظرفیت ۲۵ مگاوات برق وجود دارد اما به دلیل کمبود درخواست ۶ مگاوات بلااستفاده مانده و خط انتقال موجود تنها توان انتقال ۲۰ کیلووات را دارد که برای رفع این مشکل نصب ۶ فیدر خروجی ضروری است.
در بخش دیگری از جلسه وضعیت شهرک صنعتی بخشایش مورد بررسی قرار گرفت. طبق گزارش ارائه شده استعلامهای محیطزیست و آب منطقهای انجام شده و استعلام محیطزیست در مرحله پایانی قرار دارد. این شهرک در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار پیشبینی شده و با حل مشکل تغییر کاربری در آینده نزدیک وارد مرحله کلنگزنی و احداث خواهد شد.
گفتنی است در پایان جلسه از موسوی افشار رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان هریس به دلیل صدور اسناد تکبرگ برای تمامی شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان تقدیر شد.