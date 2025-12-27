مدیر راه آهن همدان از تاخیر در حرکت قطار همدان به مشهد به علت نقص فنی لوکوموتیو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابراهیمی نژاد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۲ همدان گفت: قطار همدان به مشهد قرار بود ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه حرکت کند که ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه متوجه مشکل دیزل لوکوموتبو شدیم و درخواست کردیم تا از تهران لوکوموتیو جایگزین شود.

او افزود: قطار همدان به مشهد با ۴ ساعت تاخیر ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه عازم مشهد شد.

مدیر راه آهن همدان با عذرخواهی از مسافران قطار تاکید کرد: ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه تا ۱۴ به مسافران پیامک ارسال شد که قطار با تاخیر حرکت خواهد کرد، اما برخی از مسافران در ایستگاه راه آهن زودتر حاضر شدند که پذیرایی مختصری از ایشان انجام شد.