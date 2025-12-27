سرهنگ مصطفی تیموری گفت: در پی اجرای طرح‌های پیشگیری از جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و باستانی، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان یک باند فعال در زمینه ی حفاری غیرمجاز را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی رومشکان افزود: پس از هماهنگی‌ قضایی ،هفت نفر از عوامل این باند دستگیر و از آنها دو دستگاه خودرو ،تعدادی اقلام و تجهیزات حفاری و سه دستگاه فلزیاب به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کشف شد.

سرهنگ تیموری با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت:پلیس با هرگونه تخلف و تعرض به میراث فرهنگی کشور برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای قانون‌شکن به داشته‌های تاریخی و هویت ملی ما آسیب بزنند.

وی افزود:شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده ی هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.