دستگیری حفاران غیرمجاز در رومشکان لرستان
فرمانده انتظامی رومشکان از دستگیری هفت نفر از عوامل حفاری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ مصطفی تیموری گفت: در پی اجرای طرحهای پیشگیری از جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و باستانی، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان یک باند فعال در زمینه ی حفاری غیرمجاز را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی رومشکان افزود: پس از هماهنگی قضایی ،هفت نفر از عوامل این باند دستگیر و از آنها دو دستگاه خودرو ،تعدادی اقلام و تجهیزات حفاری و سه دستگاه فلزیاب به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کشف شد.
سرهنگ تیموری با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت:پلیس با هرگونه تخلف و تعرض به میراث فرهنگی کشور برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای قانونشکن به داشتههای تاریخی و هویت ملی ما آسیب بزنند.
وی افزود:شهروندان میتوانند در صورت مشاهده ی هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.