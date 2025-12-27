پخش زنده
مردم لرستان در پی موفقیت متخصصان ایرانی برای پرتاب سه ماهواره در ۷ دی ماه ۱۴۰۴ از توسعه صنعت فضایی حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ماهوارههای بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ی ارتقا یافته «کوثر» ۷ دی ماه ۱۴۰۴ به دست فناوران ایرانی و با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی به فضا پرتاب میشوند تا توانمندی فضایی کشور را به نمایش بگذارند.
نسخه ی ارتقا یافته ماهواره کوثر تصویربرداری زمین و اینترنت اشیاء را همزمان انجام میدهد. این ماهواره برای ارتقای کشاورزی هوشمند و پایش زمین طراحی شده است.
مردم لرستان در پی موفقیت متخصصان صنعت فضایی در پرتاب همزمان سه ماهواره به فضا در هفتم دی امسال از توسعه ی صنعت فضایی حمایت کردند.