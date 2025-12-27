پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست زنجان، پس از پایش شبانه منطقه حفاظت شده انگوران ماهنشان،از مردم خواست تا به هیچ وجه اقدام به غذا دادن مستقیم به حیات وحش نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه با توجه به سرمای هوا و بارش نسبتاً مناسب برف طی روزهای اخیر در بخشهای وسیعی از این منطقه گفت: هر چند این بارشها نقش مهمی در تأمین منابع آبی و پایداری اکوسیستم میتوانند داشته باشند، اما در چنین شرایطی گونههای جانوری برای دسترسی به غذا با دشواریهایی مواجه میشوند و احتمال نزدیک شدن حیاتوحش به سکونتگاههای انسانی افزایش مییابد.
باقری ادامه داد: از عموم مردم استان زنجان انتظار داریم با رعایت اصول ایمنی و زیستمحیطی، در حفاظت از حیاتوحش همکاری لازم را داشته باشند تا آسیبی به گونههای جانوری وارد نشود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان توصیههایی در همین راستا، تاکید کرد: شهروندان به هیچ وجه به گونههای جانوری نزدیک نشوند.
وی افزود: رانندگان در جادهها، بهویژه در زیستگاههای حیاتوحش و با توجه به مهآلود بودن هوا، با سرعت مطمئنه تردد کنند.و غذا دادن به حیوانات خودداری شود و در صورت داشتن نذر برای حیاتوحش، این کمکها از طریق واحدهای وابسته به حفاظت محیطزیست استان زنجان انجام گیرد.
باقری تاکید کرد: افراد از شکار گونههای جانوری پرهیز کنند چرا که حضور آنها برای تعادل و پایداری طبیعت ضروری است.
وی در پایان از شهروندان خواست با محیطبانان در انجام مأموریتهای حفاظتی، بهویژه در روزهای سخت زمستانی، همکاری کنند.
گفتنی است پناهگاه حیاتوحش انگوران از مهمترین زیستگاههای گونههای جانوری استان زنجان به شمار میرود و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جدی مردم و تلاش شبانهروزی محیطبانان است.