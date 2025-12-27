ثبت بیش از ۱۰ هزار شغل در سامانه رصد اشتغال لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه رصد اشتغال استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛امید امیدی شاهآباد گفت: ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه ی رصد اشتغال استان به ثبت رسیده ،این اطلاعات بهمعنای ایجاد شغل قطعی نیست و پس از انجام فرآیند راستیآزمایی، آمار قطعی را اعلام خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به هدفگذاری ۲۰ هزار و ۵۰۰ شغل طی سال جاری در استان افزود: سامانه ی رصد اشتغال بهعنوان ابزار کمکی برای پایش وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار گرفته و تا زمان رسیدن به سطح قابلقبول اطمینان، آمار ثبتشده بهعنوان اشتغال ایجادشده اعلام نمیشود.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در حوزه ی کشاورزی بیان کرد: در این بخش ۱۲ طرح پیشران اقتصادی و ۵۰ طرح اولویتدار تعریف شده که بیشتر طرحهای پیشران از سالهای گذشته آغاز شده و با وجود مشکلات متعدد، اکنون برخی از آنها بیش از ۷۵ تا ۹۲ درصد پیشرفت کاری دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: بر اساس پیشبینیها، حداقل ۹ طرح از مجموع ۱۲ طرح پیشران کشاورزی در سال آینده به بهرهبرداری میرسد و دیگر طرحهای اولویتدار هم بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد.
امیدی شاهآباد با اشاره به پیشرفت مطلوب برخی طرح ها از جمله صنایع غذایی واحد راتامهر خرم آباد گفت:باید دستگاه ها یک مدیر طرح برای بررسی مستمر روند پیشرفت برخی طرح ها که جزو طرح های پیشران یا اولویت دار هستند، معرفی کنند.
وی تأکید کرد: این رویه علاوه بر پایش مستمر طرح ها، نقش موثری در سرعت اجرای طرح ها خواهد داشت .