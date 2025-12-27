اعضای نشست شتاب‌بخشی به پیشرفت استان؛ بر لزوم هم‌افزایی بیشتر برای تغییر چهره ایلام و توسعه آن، تأکید کردند.

اولویت‌ها، مطالبات و ظرفیت‌ها؛ سه ضلع مثلت جلسه امام جمعه، استاندار و نمایندگان مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست مشترک و هم‌اندیشی راهبردی شامگاه جمعه با هدف ایجاد وحدت رویه در مدیریت استان و پیگیری مؤثرتر مشکلات مردم برگزار شد.

در این نشست عالی‌ترین مقام‌های اجرایی و نماینده ولی فقیه در استان گرد هم جمع شدند؛ تا در فضایی تعاملی چالش‌ها و گره‌های موجود در مسیر پیشرفت ایلام را ارزیابی و بررسی کنند.

در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، «احمد کرمی» استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شامل: «سارا فلاحی»، «فریدون همتی» و «اسداله چراغی» حضور داشتند.

تمرکز اصلی این نشست بر واکاوی مسائل روز استان و اولویت‌بندی مشکلات معیشتی مردم و مسائل زیرساختی استان بود.

حاضران در این نشست با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی و ملی به بررسی راهکار‌های عملیاتی برای برون‌رفت از موانع و چالش‌های موجود استان پرداختند.

هم‌افزایی میان مجمع نمایندگان و مدیریت ارشد استان با محوریت نماینده ولی‌فقیه به عنوان پیش‌شرطی برای جذب اعتبار‌های ملی و رفع موانع اجرا و تکمیل طرح‌های کلان استانی بود.