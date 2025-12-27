اجرای مزرعه الگویی نخود در طرهان کوهدشت
مزرعه ی الگویی کشت نخود،طرح پایداری تولید در دیمزارها در طرهان کوهدشت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ روابط عمومی مرکز خدمات کشاورزی طرهان کوهدشت اعلام کرد: با هدف ترویج کشاورزی حفاظتی،کاهش هزینههای تولید و دستیابی به پایداری در دیمزارهای استان لرستان، مزرعه الگویی کشت نخود طرح پایداری تولید در دیمزارها در روستای کلسرخ یوسف بخش طرهان کوهدشت اجرا شد.
این مزرعه الگویی با توجه به اهمیت خاک ورزی حفاظتی و شرایط آب و هوایی منطقه، بر اساس برنامههای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارها راهاندازی شده است.
در این طرح سه روش کاشت شامل کشت مستقیم (بیخاک ورزی)، نیمه حفاظتی (کمخاک ورزی) و روش رایج مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سه رقم بذر نخود شامل سعید، آنا و آتا با میزان مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار کشت شدند.
ترویج کشاورزی حفاظتی و اجرای صحیح اصول آن از طریق مقایسه عملکرد ارقام مختلف نخود در روشهای متفاوت کاشت، کاهش هزینههای تولید،حفظ خاک و افزایش ماده آلی آن با دستکاری نکردن خاک،جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و دستیابی به پایداری تولیداز اهداف اجرای این طرح است.