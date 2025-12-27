روابط عمومی مرکز خدمات کشاورزی طرهان کوهدشت اعلام کرد: با هدف ترویج کشاورزی حفاظتی،کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به پایداری در دیمزار‌های استان لرستان، مزرعه الگویی کشت نخود طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها در روستای کلسرخ یوسف بخش طرهان کوهدشت اجرا شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

این مزرعه الگویی با توجه به اهمیت خاک ورزی حفاظتی و شرایط آب و هوایی منطقه، بر اساس برنامه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و در قالب طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها راه‌اندازی شده است.

در این طرح سه روش کاشت شامل کشت مستقیم (بی‌خاک ورزی)، نیمه حفاظتی (کم‌خاک ورزی) و روش رایج مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سه رقم بذر نخود شامل سعید، آنا و آتا با میزان مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار کشت شدند.